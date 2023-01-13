Мелитополь, 13 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Добровольцы из Сербии, прибывшие в Запорожскую область, поступили в батальон имени Судоплатова. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

Владимир Гердо/ТАСС Евгений Балицкий

«Сегодня они встали в один строй с нашими ребятами, доказав не словом, а делом верность России и готовность сражаться с нацизмом», — написал Балицкий.

Евгений Балицкий также отметил, что ребята из Сербии — настоящие патриоты, братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в спецоперации. Уточняется, что на родине сербские бойцы служили в военной полиции, мастера восточных боевых искусств.

Как сообщало ИА REGNUM, в специальной военной операции на Украине принимают участие тысячи уроженцев Запорожской области.