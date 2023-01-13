Грозный, 13 января, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров с 12 января 2023 года возложил обязанности руководителя республики на главу правительства Чечни Муслима Хучиева. Причиной такого решения стал «ежегодный оплачиваемый отпуск», говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства республики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Рамзан Кадыров

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики», — сказано в документе.

Напомним, в сентябре 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что «в это ответственное время» он не планирует покидать пост руководителя региона даже на время ежегодного отпуска.

Что касается его отпусков в прежние годы, то, как правило, на время своего отдыха Кадыров всегда оставлял исполнять обязанности главы Чечни Муслима Хучиева.