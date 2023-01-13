Варшава, 13 января, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Варшава ожидает, что вслед за ней танки Leopard будут поставлять киевскому режиму Германия и другие страны Евросоюза. Об этом 12 января заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Пётр Мюллер.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

«Мы стараемся, чтобы это была как можно более широкая коалиция. Все формальности мы будем реализовывать тогда, когда эта коалиция будет полностью создана», — сказал Мюллер.

Он отметил, что Германия в первое время после начала Россией спецоперации по денацификации Украины отказывалась передавать киевскому режиму вооружение, но позже мнение изменилось.

Напомним, 11 января президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, заявил, что Варшава передаст Киеву роту из 14 танков Leopard.