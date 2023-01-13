Соледар, ДНР, 13 января, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью британской радиостанции LBC заявил, что единственный способ узнать что-либо о судьбе пропавших граждан Великобритании недалеко от Соледара — это использование каналов коммуникаций между странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Есть каналы коммуникаций между странами. Не использовать эти каналы связи с Россией — это выбор Великобритании <…>», — заявил дипломат.

Также Полянский отметил, что использование каналов связи между странами является единственным способом «узнать что-то об этом».

Ранее сообщалось, что в Лондоне пока не смог проверить информацию о гибели в Соледаре Донецкой Норадной Республики одного из пропавших подданных Соединенного Королевства.