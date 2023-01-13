Москва, 13 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Большинство жителей Российской Федерации доверяют президенту страны Владимиру Путину, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Владимир Путин

Результаты опроса свидетельствуют, что 78,4% российских граждан доверяют президенту, а 74,9% одобряют действия главы Российского государства.

Кроме того, среди лидеров по доверию россиян — председатель правительства РФ Михаил Мишустин (61,8%) и председатель фракции «Справедливая Россия — за правду!» Сергей Миронов (32,4%).

Данные опроса ВЦИОМ также показывают, что деятельность Мишустина поддерживают 52,8% россиян, а правительства — 49,9%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 26 по 30 декабря. В нём приняли участие около 1600 российских граждан в возрасте 18 лет и старше. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.