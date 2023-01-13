Москва, 13 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Уголовные дела в России должны расследоваться профильными ведомствами в установленные законом сроки. Обеспечить соблюдение этих сроков поручил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

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«Принять меры по обеспечению соблюдения законных и обоснованных сроков расследования уголовных дел, а также по изменению меры пресечения в случае, если в установленные сроки следствие не может быть завершено по объективным обстоятельствам», ― говорится в опубликованном 13 января на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 7 декабря 2022 года.

Уточняется, что поручение дано Генеральной прокуратуре РФ совместно со Следственным комитетом России, МВД России и Верховным судом РФ.

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Доложить об исполнении поручения представителям ведомств необходимо до 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан России гарантированы российской Конституцией и потому являются незыблемыми. Глава государства подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми в данный момент сталкивается Россия, не могут быть оправданием для поверхностного или же обвинительного подхода в ходе проведения судебных разбирательств, а также других процессуальных действий — следственных и иных.