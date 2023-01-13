Хмельницкий, Украина, 13 января, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Отключения электроэнергии зафиксированы 13 января на части территории Хмельницкой области, сообщает «Хмельницкоблэнерго». Ведутся восстановительные работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Украинская энергокомпания сообщила, что произошло повреждение воздушных линий, коснувшееся значительной территории региона. Это произошло в ночь на 13 января из-за обледенения проводов, а также из-за падения веток и деревьев.

Энергетики предупредили, что из-за этой нештатной ситуации возможно отступление от действующего в Хмельницкой области графика почасовых отключений.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварийных отключениях света в Днепропетровской области.

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