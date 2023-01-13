Москва, 13 января, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Заявления представителей Госдепартамента США о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не очень беспокоят основателя компании Евгения Пригожина, так как он не считает их ключевым противником на данный момент. Он заявил об этом, комментируя заявления Госдепа о военной компании, слова основателя ЧВК приводит его пресс-служба в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Вы знаете, меня не очень беспокоят действия США, поскольку, безусловно, это серьёзный противник, но в данный момент, не ключевой. Значительный урон ЧВК «Вагнер» может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах», — отметил Пригожин, комментируя заявления Госдепа.

Также он привёл в качестве примера то, что в некоторых СМИ пытаются запретить словосочетание «ЧВК «Вагнер» и добавил, что, по мнению Пригожина, у компании всё время пытаются украсть победу, говоря о присутствии в зоне спецоперации кого угодно, чтобы принизить заслуги ЧВК.

«Призываю поддержать парней, которым тяжело на фронте, и в комментариях упоминать то, что они есть и они выполняют свою тяжелую работу для того, чтобы россияне спали спокойно», — заключил основатель ЧВК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что В условиях ведения российской военной спецоперации на Украине американское правительство встревожено успехами ЧВК «Вагнер» и преследует главную цель — её нейтрализацию.