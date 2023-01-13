Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. С Петербурге и в его окрестностях с 13 по 19 января ограничили полёты беспилотных летательных аппаратов вплоть до полного запрета. Возможно, это связано с предстоящими официальными мероприятиями по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда, которые пройдут в Северной столице и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Региональный центр Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга, ограничение будет действовать до конца суток 19 января в Петербурге и в радиусе 100 км от него. Тем, кто хотел бы согласовать запуск беспилотника в эти дни, порекомендовали «сидеть на земле».

Напомним, 18 января будет отмечаться День прорыва блокады Ленинграда. Пройдут памятные мероприятия как в Петербурге, так и в Ленобласти. По сообщениям СМИ, в них примет участие президент России Владимир Путин, чей отец воевал на Невском пятачке, а старший брат умер во время блокады.

Как отмечали наблюдатели, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, посетившего Петербург и Ленобласть на текущей неделе, сопровождали сотрудники охраны со специальными «дронобойками», позволяющими принудительно посадить нежелательный беспилотник.