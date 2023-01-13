Грозный, 13 января, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Более 5000 солдат направила Польша на Украину. Большая часть их уже убита. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Польша направила более пяти тысяч солдат. Большая их часть уничтожена, оставшаяся скулит в лечебницах. Так будет и дальше. Потому что Польша прекрасно понимает, что не в состоянии никоим образом противостоять России», — написал он 12 января в своем телеграм-канале.

Как отметил Алаудинов, в Польше уже считают западные территории Украины своими. Он пообещал, что жители этих украинских регионов ещё будут встречать российских военных с цветами, когда они войдут во Львов.

«Мы еще побываем и во Львове. Уверяю вас, что когда мы там появимся, то нас будут встречать с цветами! Польша видит западную часть Украины уже своей. Сегодня де-факто это так и есть. Осталось официальное закрепление. Пресечь это сможем только мы. И это будет сделано»,— заверил Алаудинов.

Напомним, накануне в программе «Полный контакт» Владимира Соловьёва командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о необходимости формировать народные дружины для предотвращения диверсий на территории России.

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