Москва, 13 января, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Улучить механизмы общественного контроля в избирательном процессе поручил президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Поручение «рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процессе» дано администрации президента, ЦИК РФ и уполномоченному по правам человека в РФ. Заседание состоялось 7 декабря 2022 года, перечень поручений опубликован накануне, 12 января.

Доложить об итогах проделанной работы ответственные, которыми назначены первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, председатель ЦИК Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, должны в срок до 1 июля 2023 г.