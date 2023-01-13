Стокгольм, 13 января, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Швеции уровень инфляции в декабре перешагнул отметку в 10%. Таковы данные Статистического управления страны. Таких показателей в стране не было с 1991 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

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«Двенадцатимесячный уровень инфляции по CPIF в декабре 2022 года составил 10,2% по сравнению с 9,5% в ноябре», ― говорится в сообщении.

При этом в месячном исчислении с ноября по декабрь уровень инфляции в соответствии CPIF увеличился на 1,9%.

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В качестве одной из причин роста инфляции представитель управления Микаэль Нордин назвал повышение цен на электроэнергию, которые в декабре выросли почти на 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новым данным Статистического управления Швеции, в августе инфляция в стране составила 9% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с 1991 года. В ноябре уровень инфляции увеличился на 0,2% и составил 9,5% против 9,3% в октябре.