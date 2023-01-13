Лондон, 13 января, 2023, 15:21 — ИА Регнум. По мнению главы минобороны Киева Алексея Резникова, Украина уже де-факто является членом Североатлантического альянса (НАТО). Он заявил об этом 13 января в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

EPA/SASCHA STEINBACH/ТАСС Алексей Резников

«Украина как страна и Вооружённые силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать», — сказал он.

Также Резников отметил, что такие заявление, по его мнению, не будут восприняты как противоречивые Россией или в самом альянсе, членом которого Киев не является, потому что он считает это «правдой» и «фактом».

Кроме того, главы минобороны киевского режима уточнил, что он надеется на то, что ВСУ получат от Запада танки и самолеты, которые Киев давно у него просил, и добавил, что не считает, что это приведёт к эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета New York Times написала, что западные страны спешат передать киевскому режиму современное оружие из-за боязни наступления российских сил.