Москва, 13 января, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил изучить предложение правозащитников о пресечении дискриминации граждан России за рубежом. Вопрос об этом поднимался в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2022 года. Он включен в список поручений главы государства, опубликованный 13 января на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский

В перечне поручений по итогам этой встречи главы государства с членами СПЧ есть пункт о необходимости изучить предложения, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан РФ.

Ответственным за рассмотрение этого поручения назначены руководители Генпрокуратуры РФ и СКР, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин. Свои предложения они должны предоставить до 1 мая 2023 года.