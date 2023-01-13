Вашингтон, 13 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Руководство минобороны США против того, чтобы Вашингтон поставлял киевскому режиму дальнобойные «бомбы малого диаметра (SDB)». Об этом 12 января сообщает журнал Foreign Policy, ссылаясь на источник, знакомый с данной дискуссией.

Master Sgt. Lance Cheung Управляемые авиабомбы GBU-39

По данным журналистов, в Пентагоне считают, что данное оружие не пригодится ВСУ, так как требуются месяцы для его развёртывания, а процессы на Украине идут слишком быстро. Сообщается, что американские компании, производящие оружие, ещё ожидают одобрения минобороны и не начали собирать SDB.

Напомним, ранее в Reuters сообщили о планах Вашингтона передать киевскому режиму высокоточные боеприпасы, которые позволяют наносить удары гораздо дальше, чем системы HIMARS.