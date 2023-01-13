Москва, 13 января, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Следственному комитету вместе с Советом при президенте РФ дать правовую оценку преследования журналистов и правозащитников на Украине. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Владимир Путин

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин поручил «осуществлять правовую оценку фактов незаконного уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине, нарушения их прав и свобод».

Доклад по данному вопросу поручено предоставить до 1 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил оградить жителей новых регионов России от уголовного преследования киевским режимом по политическим мотивам.