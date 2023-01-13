Москва, 13 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 13 января поручил кабинету министров определить потребность в лекарственных препаратах для помощи пострадавшим в ходе СВО на Украине.

Станислав Красильников/ТАСС Работа медицинского отряда ВДВ в зоне СВО

«Правительству РФ совместно с Минобороны [России] определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях, включая перевязочные средства. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в ходе специальной военной операции и принять дополнительные меры по обеспечению этой потребности», — говорится в перечне документов, опубликованных на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что доклад о процессе выполнении поручения должен быть представлен до 1 февраля 2023 года. Ответственным назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству России решить проблему нехватки лекарств в новых регионах.