Москва, 13 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Практику заключения под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях женщин, у которых есть малолетние дети, поручил Верховному суду РФ совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД, Минюстом, ФСИН и Общественной палатой изучить президент России Владимир Путин. Об этом 13 января говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

В документе рекомендуется Верховному суду совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД, Минюстом, ФСИН и Общественной палатой РФ про вести анализ практику заключения под стражу лиц, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях, включая страдающих заболеваниями лиц, и женщин, у которых имеются малолетние дети, а также «при необходимости представить предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на гуманизацию правосудия».

Также указывается, что срок исполнения этого поручения установлен до 1 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил Банку России совместно с правительством нашей страны разработать механизм выплаты банками компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены мошенниками.