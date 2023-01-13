Будапешт, 13 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Не получится за один день найти замену российским газу и нефти, заявил 13 января госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в эфире М1.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Уточнив, что 85% потребления газа в Венгрии приходится на поставки из России и что по нефти это значение составляет 65%, Менцер назвал три пути в поисках альтернативного поставщика.

Во-первых, необходимо увеличить мощность СПГ-терминала в Крке (Хорватия), причём у Венгрии уже есть договор на миллиард кубометров в год. Во-вторых, газ нужно начать добывать в Румынии на месторождении Neptun.

В-третьих, остаётся вариант покупки газа у Азербайджана. Между тем на всё это нужно время и деньги, придётся менять инфраструктуру, так что «заменить российский газ на данный момент невозможно».

Напомним, потолок цен на нефть российского производства в размере $60 за баррель действует с 5 декабря. Его одобрили страны G7 (США, Британия, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и ЕС.

Помимо этого, с 5 декабря действует эмбарго на поставки в страны ЕС сырой российской нефти морским путём.