Путин поручил оградить жителей новых регионов РФ от преследований Киевом
Москва, 13 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Жителей новых регионов России необходимо оградить от уголовного преследования киевским режимом по политическим мотивам. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
«Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины», ― говорится в опубликованном 13 января на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 7 декабря 2022 года.
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Поручение дано Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету России, ФСБ России, МВД России и Верховному суду РФ. Ведомства должны представить свои предложения до 1 мая.
Как сообщал ИА REGNUM, ранее представитель киевского режима Ирина Верещук пригрозила жителям освобождённых территорий Украины преследованием со стороны Киева за участие в референдумах о воссоединении с Россией и наказанием в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Она подчеркнула, что режим Зеленского и его западные покровители не признают результаты волеизъявления народа.
Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область были приняты в состав России 4 октября 2022 года после проведённых всенародных референдумов.