Москва, 13 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Жителей новых регионов России необходимо оградить от уголовного преследования киевским режимом по политическим мотивам. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума.

«Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины», ― говорится в опубликованном 13 января на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 7 декабря 2022 года.

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Поручение дано Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету России, ФСБ России, МВД России и Верховному суду РФ. Ведомства должны представить свои предложения до 1 мая.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее представитель киевского режима Ирина Верещук пригрозила жителям освобождённых территорий Украины преследованием со стороны Киева за участие в референдумах о воссоединении с Россией и наказанием в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Она подчеркнула, что режим Зеленского и его западные покровители не признают результаты волеизъявления народа.

Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область были приняты в состав России 4 октября 2022 года после проведённых всенародных референдумов.