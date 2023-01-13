Москва, 13 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопросы развития производства протезов в стране. Об этом 13 января сообщает пресс-служба главы российского лидера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев Протез

Отмечается, это необходимо сделать «в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, в том числе пострадавших в ходе специальной военной операции».

По данным пресс-службы, протезы должны будут обеспечивать необходимый уровень мобильности оставшихся без конечностей российских граждан. Срок рассмотрения вопроса — 1 июля 2023 года.

Ответственным по данному направлению назначен премьер-министр Михаил Мишустин.