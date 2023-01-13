Махачкала, 13 января, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Для устранения последствий аварий на линиях электропередачи в районы отключения электроснабжения Дагестана направлены дополнительные бригады электриков. По данным компании «Россети Северный Кавказ», на энергообъекты прибыли еще 14 бригад. Общее количество ремонтников составило в настоящее время 144 человека (37 бригад), сообщили 13 января в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Электрик

По данным филиала «Дагэнерго», в республике продолжает сохраняться угроза новых аварий, так как синоптики прогнозируют на 14 января усиление шквалистого ветра до 28 м/с.

Напомним, с 11 января в ряде районов Дагестана из-за аварийных отключений электроэнергии, вызванных снегопадами, налипанием мокрого снега на проводах и сильным ветром, без света остались около 80 тыс. жителей. К 06:00 13 января число жителей республики, испытывающих перерывы в электроснабжении, снижено до 6,9 тыс. человек.

Между тем из-за продолжающейся непогоды приведены в повышенную готовность специалисты филиалов энергокомпании в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии.