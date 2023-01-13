Вашингтон, 13 января, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Западные страны спешат передать киевскому режиму современное оружие из-за боязни наступления российских сил, пишет газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Журналисты сообщают, что Запад боится, что у Украины мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого российского наступления, поэтому активизировали поставки Киеву современного вооружения. Уточняется, что раньше Запад отказывался передавать Киеву оружие из-за боязни спровоцировать Москву.

Страны Запада, как поясняет газета, не хотели передавать Киеву самое мощное своё оружие, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту между НАТО и Россией.

Ранее авторы The New York Times писали, что применение беспилотников российской армией обходится в семь раз дешевле, чем их уничтожение украинскими средствами противовоздушной обороны.

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