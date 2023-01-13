Екатеринбург, 13 января, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Церемония прощания с Павлом Камневым, разработчиком ракет «Калибр», прошла 13 января в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей».

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Павел Камнев. 2016

Прощание состоялось в Свердловском государственном академическом театре драмы. Конструктора, научного руководителя концерна Павла Камнева пришли проводить друзья, соратники, учёные.

Выступая на церемонии прощания, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков напомнил, что под руководством Камнева был выполнены ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных «как с развитием традиционных видов вооружения, так и с созданием новых типов ракет — уникальных изделий, опередивших время».

Добавим, что Павел Камнев скончался в Екатеринбурге 9 января на 86-м году жизни.