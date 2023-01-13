Москва, 13 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. После принятия закона об изменении возраста для призыва в ряды ВС России не проходивших службу в армии российских граждан старше 30 лет, а также тех, кто находился в запасе, могут начать отправлять на военные сборы. Об этом 13 января заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Армия России

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Парламентарий пояснил, что это необходимо для того, чтобы создать обученный мобилизационный резерв.

«Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учётную специальность и не быть пушечным мясом», ― отметил в беседе с URA. RU генерал-лейтенант.

Он также указал на необходимость проведения сборов для запасников и резервистов, которые не имеют никакой военной специальности.

Ранее по теме: Путин согласился с предложением Шойгу увеличить возраст призыва

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин согласился с предложениями министра обороны Сергея Шойгу о поэтапном увеличении призывного возраста с 18 лет до 21 года, а предельного — с нынешних 27 до 30 лет.

Переход на новую систему может начаться уже в ближайшие месяцы. Как заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), российские граждане до 30 лет могут отправиться в военкоматы уже в весенний призыв 2023 года. Он подчеркнул, что процесс повышения призывного возраста будет происходить поэтапно и займёт от одного года до трёх лет.