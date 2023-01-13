Нью-Йорк, США, 13 января, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Член Конгресса США от Республиканской партии Джордж Сантос, занявший эту должность 3 января, сказал журналистам, что подаст в отставку, если этого попросят 142 тыс. человек. Об этом 12 января сообщает телеканал NBC.

Kerry Myers Джордж Сантос

По данным журналистов, оказавшийся в центре скандала конгрессмен имел в виду, что за него проголосовали 142 тыс. избирателей. Он намерен оставаться на этом посту, «пока те же 142 000 человек не скажут мне, что я им не нужен».

Отмечается, что ранее Сантос неоднократно заявлял, о нежелании уходить в отставку, несмотря на то, к этому его призывают коллеги по партии.

Стоит отметить, что после выборов в Конгресс США журналисты The New York Times проверили составленную Сантосом автобиографию, и выяснилось, что там много недостоверной информации. Не подтвердились заявления, что его родственники-евреи скрывались от нацистов, а также информация об образовании и работе в престижных компаниях. Даже его заявление о принадлежности к сексменьшинствам оказалось под вопросом так как выяснилось, что он развёлся с женой перед выборами.