Варшава, 13 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Поправки к закону о Верховном суде Польши, которые могут способствовать разблокированию выделения Варшаве средств из Фонда восстановления Евросоюза, принял 13 января польский сейм (нижняя палата парламента).

I, Kpalion Сейм Польши

За указанные поправки к закону проголосовали 233 депутата нижней палаты польского парламента, 52 проголосовали против, и ещё 189 — воздержались. При этом за него отдали голоса в основном представители правящей в республике партии «Право и справедливость».

После этого обновлённый закон должен быть рассмотрен верхней палатой польского парламента — Сенатом, в котором большинство мест у оппозиции. В случае отклонения Сенатом Польши закона или внесения в него поправок его вернут в Сейм для рассмотрения, и только затем он будет отправлен на подпись к президенту.

Отметим, согласно предлагаемым поправкам, вопросы дисциплинарной ответственности судей в Польше станут прерогативой Верховного административного суда республики, а не палатой профессиональной ответственности Верховного суда страны, которая стала объектом критики со стороны Брюсселя, заблокировавшего выделение средств фонда ЕС для Варшавы.