Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента 13 января в аэропорту «Пулково», где самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Санкт-Петербург — Мурманск, прервал взлёт и выкатился за пределы бетонной полосы.

epp. genproc. gov.ru Самолет авиакомпании «Россия», выкатившийся за пределы полосы

Как отметили в прокуратуре, из-за погодных условий произошло скольжение самолета по рулёжной дорожке. Экипаж принял решение прекратить взлётные процедуры. Пострадавших в результате инцидента нет. Пассажиров вернули в здание аэровокзала.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность выполненных работ по обработке реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, при наличии оснований примет меры», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, в Петербурге в пятницу было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который привел к уходу примерно двух десятков самолетов на запасные аэродромы вместо посадки в «Пулково» и массовым задержкам авиарейсов на прилёт и вылет.

По данным онлайн-табло петербургского аэропорта, задержанный в связи с инцидентом рейс FV 6343 в Мурманск был успешно отправлен в 13:35 мск.