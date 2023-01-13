Москва, 13 января, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в планах президента Российской Федерации Владимира Путина на 13 января нет оперативного совещания с членами Совета безопасности России, сообщает ТАСС.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь пояснил корреспонденту агентства, что, как правило, Владимир Путин проводит оперативные совещания с Совбезом раз в неделю. Уточняется, что часто эти совещания запланированы на пятницу. Однако в эту пятницу президент посетил Башкирию, где принял участие в церемонии прощания с главой Муртазой Рахимовым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым заявил, что Россия поддерживает участников специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине и понимает их роль и миссию.

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