Кишинёв, 13 января, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон не верит в обещание действующего президента республики Майи Санду, что страна через десять лет войдет в состав Евросоюза. Об этом он 13 января заявил в своём телеграм-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр_Казаков Игорь Додон

«Майя Григорьевна, до конца десятилетия вас не будет в стране: уедете к своим родственникам в Штаты или Австрию. Может, и самого Евросоюза не будет», — сказал Додон.

Ранее он заявил, что родственники Санду якобы начали увольняться с государственных должностей и бежать из Молдавии. По мнению экс-президента, ситуация в стране изменится в течение ближайших недель или месяцев.

Додон также выступил за дружеские отношения со всеми странами: Россией, Китаем, Турцией, Румынией… Он также заявил, что против антироссийской политики действующей власти Молдавии.