Мелитополь, 13 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В 2023 году на Запорожской атомной электростанции планируется приступить к ремонтной кампании. Об этом 13 января сообщили на атомной станции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Запорожская АЭС

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«Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 6», ― говорится в сообщении АЭС в телеграм-канале.

В пресс-службе пояснили, что работы будут проводиться в условиях активной интеграции атомной электростанции в российское правовое поле в полном соответствии с требованиями Ростехнадзора.

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Отмечается, что это касается и укомплектованности эксплуатирующей организации персоналом. В связи с этим на ЗАЭС открыты вакансии на должности руководителей и инженерно-технических специалистов по обслуживанию энергоблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС продолжает оставаться сложной, так как обстрелы со стороны Киева не прекращаются.