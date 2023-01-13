Анкара, 13 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Турция готова предложить европейским странам новые различные альтернативы поставок газа. Об этом 13 января сообщается в эфире турецкого телеканала TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«<…> Обновленный газ, обнаруженный Анкарой в Черном море, и ее мощная газовая инфраструктура могут предложить новые альтернативы для стран Евросоюза», — сообщается в эфире телеканала.

Напомним, что в 2020 году в территориальных водах Турции в Черном море было обнаружено крупнейшее в стране газовое месторождение, оцененное экспертами в 540 миллиардов кубометров. На данный момент общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что, по оценкам экспертов, к концу зимы газовые хранилища в Германии будут заполнены на 65%