Бахмут, ДНР, 13 января, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Три украинские гаубицы Д-20 уничтожены российскими военными в ходе спецоперации 13 января в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм гаубица Д-20

Украинские орудия уничтожены в ДНР в районах посёлка Выемка и села Дылеевка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении российскими военными в ДНР 13 января двух пусковых установок РСЗО «Град» и машины РСЗО «Ураган» ВСУ.