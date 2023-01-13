Ставрополь, 13 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Первую в 2023 году пресс-конференцию провёл в День российской печати, 13 января, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Её трансляция велась на страницах главы региона в соцсетях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Владимир Владимиров

При этом ранее Владимиров пообещал опубликовать отдельно наиболее яркие, интересные и важные для жителей региона ответы на вопросы, чтобы их смог увидеть каждый желающий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Башкирии Радием Хабировым.