Москва, 13 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. За время специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которая была объявлена 24 февраля прошлого года, армия киевского режима потеряла около 2,9 тысячи беспилотников. Об этом 13 января сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia Сбитый украинский беспилотник

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолёта, 200 вертолётов, 2876 беспилотных летательных аппаратов», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, потери ВСУ в технике составили: 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки 12 декабря киевские боевики лишились трёх беспилотников. Дроны были ликвидированы в районах населённых пунктов Владимировка, Никольское ДНР и Змиевка ЛНР. БПЛА ВСУ уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.