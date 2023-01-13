Москва, 13 января, 2023, 14:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВС РФ уничтожили в общей сложности четыре склада боевиков ВСУ и ангар с оружием и военной техникой ВСУ в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Об этом 13 января рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Трофейная техника

Как отмечается, войсками РФ в районах города Запорожье и н. п. Ясногорка ДНР уничтожено два склада боеприпасов украинских нацистов.

Ещё два склада ракетно-артиллерийского вооружения 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ, а также ангар с вооружением и военной техникой 108-й бригады украинской теробороны поражены в районах н. п. Константиновка ДНР, а также Новоивановка и Орехов Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что российские войска за сутки поразили 117 артиллерийских подразделений киевских боевиков.