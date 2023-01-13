Мелитополь, 13 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Четыре украинские самоходные гаубицы уничтожили российские военные в ходе спецоперации 13 января, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.gov.ua С1 «Гвоздика»

По его данным, на контролируемой Киевом части Запорожской области в районах городов Орехова и Гуляйполе был нанесён удар, в результате которого были уничтожены три самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в контролируемой Киевом части Запорожской области украинские власти объявляли воздушную тревогу. Секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев призывал жителей уходить в укрытия.

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