Токио, 13 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Японии зафиксирован новый максимум смертности от коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным агентства, в Японии 524 человека умерли от COVID-19 за сутки. Это самый высокий уровень смертности в результате коронавируса за все три года пандемии.

Рост числа случаев смерти от коронавируса в Японии отмечается с начала декабря. Всего в результате пандемии от коронавируса умерли 60,4 тысячи человек. При этом отмечается, что более 10 тысяч из них скончались за декабрь и начало января. Для сравнения за октябрь в Японии умерли 1800 человек, а за декабрь цифра увеличилась до 7600 человек.

Известно, что 97% случаев смерти от коронавируса в Японии приходится на возрастную категорию старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по решению суда Нидерландов компанию «02 Health» обязали вернуть правительству 43 млн евро за нарушение условий контракта на поставки медицинских масок, который был заключен марте 2020 года.

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