Москва, 13 января, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Артиллеристы Западного военного округа Вооружённых сил России за последние сутки нанесли успешные удары по подразделениям 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, находящимся под Купянском Харьковской области Украины. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Сообщается, что удары были нанесены по районам возле сёл Крахмальное и Берестовое. По данным ведомства, были уничтожены до 20-и украинских боевиков, три бронемашины противника и три автомобиля.

Стоит также отметить, что в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении российскими бойцами города Соледар в Донецкой Народной Республики вечером 12 января. Это открывает важные направления для дальнейших наступлений.