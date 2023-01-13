ВСУ под Купянском за сутки потеряли до 20 боевиков
В Минобороны России сообщили об успехах российских артиллеристов в Харьковской области
Москва, 13 января, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Артиллеристы Западного военного округа Вооружённых сил России за последние сутки нанесли успешные удары по подразделениям 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, находящимся под Купянском Харьковской области Украины. Об этом 13 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Министерство обороны РФ
Российская армия
Сообщается, что удары были нанесены по районам возле сёл Крахмальное и Берестовое. По данным ведомства, были уничтожены до 20-и украинских боевиков, три бронемашины противника и три автомобиля.
Стоит также отметить, что в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении российскими бойцами города Соледар в Донецкой Народной Республики вечером 12 января. Это открывает важные направления для дальнейших наступлений.