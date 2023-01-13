Москва, 13 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Киевские боевики за прошедшие сутки лишились трёх беспилотников. Об этом 13 января сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Ракетный комплекс «Панцирь-С»

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Уточняется, что дроны были ликвидированы на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики», ― говорится в новой сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции киевская армия лишилась более 2,8 тыс. дронов.