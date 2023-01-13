Донецк, 13 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. За минувшие сутки военнослужащие ВС РФ ликвидировали более 20 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Помимо этого, были уничтожены четыре единицы автотехники, в том числе бронеавтомобили. Об этом 13 января в ходе брифинга сообщило Министерство обороны Российской Федерации

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Отмечено, что с боевой задачей на южнодонецком направлении отлично справились подразделения морской пехоты Балтийского флота. В районе населенных пунктов Полтавка и Успеновка в ДНР киевские нацисты понесли потери в виде 20 человек живой силы. Также уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором расчеты РСЗО «Ураган» Тихоокеанского флота уничтожают врага на южнодонецком направлении.