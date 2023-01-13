Москва, 13 января, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Принять закон об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 13 января.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

«Никакие директивы тут не действуют. Нужно принимать наши поправки в закон о мобилизации и давать отцам троих детей отсрочку. Другого варианта нет», — заявил Нилов.

Так парламентарий отреагировал на сообщение главы комитета Госдумы по вопросам семьи Нины Останиной (КПРФ) об отмене пункта директивы Генштаба от 4.10.2022г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми.

Поправки, уточняющие право на отсрочку для многодетных отцов с тремя и более детьми, предлагались парламентариями неоднократно.

В то же время, по словам зампредседателя СПЧ Ирины Киркоры, отсрочка на мобилизацию отцов с тремя детьми закончилась с окончанием мобилизации.

Со своей стороны лидер СРЗП Сергей Миронов настаивает на принятии законопроекта фракции в Госдуме, который закрепляет отсрочку от призыва в армию для многодетных отцов и ряда других социально незащищенных категорий граждан.