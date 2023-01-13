Красный Лиман, ДНР, 13 января, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Две украинские пусковые установки РСЗО «Град» уничтожены 13 января в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС Украинская техника

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган».

Поражение военной технике ВСУ российские военные нанесли в районах городов Северск и Красный Лиман.

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