Москва, 13 января, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Российские войска за последние сутки поразили 117 артиллерийских подразделений киевских боевиков. Об этом 13 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Madeleine Kelly Артиллерия ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 117 артиллерийских подразделений на огневых позициях», — сказал он.

Помимо того, официальный представитель Минобороны уточнил, что также были поражены живая сила и военная техника киевских нацистов в 105-ти районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что огнём артиллерии псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовых бригад ВСУ на краснолиманском направлении.