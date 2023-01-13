Москва, 13 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Псковское соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесло поражение подразделениям десантно-штурмовых бригад ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 13 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань В зоне СВО

По его данным, Вооруженные силы РФ нанесли поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка в Донецкой Народной Республике.

Потери противника на краснолиманском направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три пикапа и четыре бронетранспортера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ показали работу военных связистов Центрального военного округа в ходе спецоперации, которые сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта, первыми выдвигаются в новые районы базирования для организации управления и связи.

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