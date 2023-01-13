Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Четверо петербургских предпринимателей на безвозмездной основе передали партию новых квадрокоптеров для участвующих в специальной военной операции бойцов Росгвардии, сообщили 12 января в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Северо-Западный округ Росгвардии Квадрокоптер в кейсе для переноски

«В ближайшее время квадрокоптеры будут доставлены в районы выполнения задач», — отметили в пресс-службе. Закупленные бизнесменами аппараты повысят возможности росгвардейцев по ведению воздушной разведки местности, обеспечению безопасности и охране объектов.

Как сообщается, предпринимателей поблагодарил за поддержку от имени личного состава заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Руслан Кантемиров.

Добавим, в конце декабря 2022 года командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв вручил в Петербурге государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. Сотрудникам Росгвардии были вручены медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль Суворова.

Росгвардейцы с Северо-Запада обеспечили безопасность гуманитарных колонн, избежали потерь среди личного состава подразделений, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников вооруженных формирований, обнаружили схроны с иностранным оружием и боеприпасами.