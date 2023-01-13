Владикавказ, 13 января, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Взрыв газа произошел 13 января в одном из домов города Владикавказа. Хлопок газовоздушной смеси вызвал пожар. В квартире оказались выбиты входная дверь и окно. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Взрыв газа

Из подробностей случившегося известно, что взрыв газа произошёл на кухне одной из квартир первого этажа пятиэтажного дома по улице 50 лет Октября. По свидетельствам соседей, в квартире никто не проживал. В результате взрыва в соседних квартирах разрушений не произошло.

Ранее сообщалось, что 8 января взрыв газа произошёл на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома в городе Хасавюрте. Инцидент произошел в нежилом помещении на цокольном этаже здания, предварительно в ателье. В результате пять человек пострадали.