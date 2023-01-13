Уфа, 13 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Россия поддерживает участников специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине и понимает их роль и миссию. Об этом 13 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

В ходе встречи президент РФ поблагодарил главу региона за его поддержку участников спецоперации, их семей и жителей воссоединившихся с Россией регионов, что является чрезвычайно важным.

«Вопросы часто заключаются не в материальной поддержке, хотя это лежит в основе того, чем люди живут, моральная поддержка — это чрезвычайно важно. Это мотивация, которая крайне необходима. Люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключевым моментом мотивации для участвующих в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине является поддержка военнослужащих и их семей со стороны государства.