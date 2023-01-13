Луганск, 13 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала 13 января заявил о присутствии наемников из Великобритании в рядах подразделений ВСУ при обороне Соледара.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Уничтоженные английские наемники… скорее всего, они были либо кураторами в этом подразделении, либо наблюдателями. Но как бы там ни было… находились в строю этого подразделения», — сказал Киселев.

Ранее сообщалось, что по пути следования в Соледар пропали два британских волонтера, тело одного из которых с документами на обоих было найдена 8 января.

О взятии под контроль территории города Соледара основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил вечером 11 января.