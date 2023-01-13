В ЛНР объяснили британское присутствие в Соледаре
Луганск, 13 января, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире Первого канала 13 января заявил о присутствии наемников из Великобритании в рядах подразделений ВСУ при обороне Соледара.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«Уничтоженные английские наемники… скорее всего, они были либо кураторами в этом подразделении, либо наблюдателями. Но как бы там ни было… находились в строю этого подразделения», — сказал Киселев.
Ранее сообщалось, что по пути следования в Соледар пропали два британских волонтера, тело одного из которых с документами на обоих было найдена 8 января.
О взятии под контроль территории города Соледара основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил вечером 11 января.