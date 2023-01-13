Москва, 13 января, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Основные события, обозначенные в сводке Минобороны РФ о специальной военной операции на Украине, посвящены успехам российских войск при освобождении Соледара, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

В ведомстве подтвердили: освобождение города произошло накануне вечером, 12 января. Были уничтожены три самолета и вертолет, выполнявшие задачи по огневой поддержке украинских войск.

Освобождение Соледара позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего взять в котел остающиеся там подразделения, сказано в сводке Минобороны. Также известно, что в ходе освобождения Соледара подразделения ВДВ совершили скрытый маневр, атаковали позиции Киева, блокировали город с северной и южной сторон.

Взятие Соледара стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией, заявили в Минобороны. За последние трое суток потери украинских войск в районе Соледара превысили 700 человек, уничтожено свыше 300 единиц вооружения.

Читайте также: Житель Соледара: город завален трупами боевиков ВСУ

Напомним, Соледар сейчас самая горячая точка на фронте. Российский президент Владимир Путин заявил 13 января, что вся страна поддерживает участвующих в спецоперации российских военных и понимает их роль и миссию. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте также: Соледар и серьёзное продвижение под Артёмовском — трансляция о ходе СВО